Marseille veut revoir un printemps

Pointés du doigt après leurs deux défaites inaugurales en Ligue des champions, les Marseillais ont profité de la double confrontation face au Sporting pour renverser la table et la hiérarchie du groupe D. Ils sont désormais deuxièmes de leur groupe, avec leur destin entre leurs mains.

L'OM revient de loin

Le front encore perlant de sueur, Amine Harit n'a pas le temps de savourer la victoire des siens sur la pelouse du Sporting. Le coup de sifflet final vient d'être donné, Laurent Paganelli se jette sur le Marocain, une nouvelle fois étincelant, pour analyser la belle victoire olympienne face au Sporting (2-0)., appréciait le passeur décisif sur le but du break. Avant d'ajouter : Il faut continuer, il nous reste deux grosses batailles à livrer. Il fallait une grosse force de caractère pour revenir après deux défaites. Mais il ne faut pas s'enflammer" . Deux grosses batailles pour aller chercher une qualification en huitième de finale de C1, chose que l'on n'osait plus imaginer après les deux défaites inaugurales.A l'issue de cette double confrontation face au Sporting, l'OM est totalement relancé dans sa course à la qualification. Avec six points au compteur, les Marseillais passent devant le Sporting à la faveur de leur différence de but particulière, et grimpent même à la deuxième place de la poule, un point derrière Tottenham, qui sera le dernier adversaire olympien au Vélodrome. Avant cela, l'OM pourra se rapprocher des huitièmes en cas de victoire à Francfort, dernier avec 4 points, lors du prochain déplacement, qui s'annonce bouillant. Pas de quoi effrayer cet OM-là, à qui l'on promettait une soirée infernale à Lisbonne, mais qui a su se la rendre facile. Presque trop. Présents dès le coup d'envoi dans l'impact, mais aussi dans la justesse technique, les Marseillais étaient sans conteste au niveau de la Ligue des champions face à un Sporting hors du coup.Dominateurs, ils ont, à l'image des 1 200 supporters présents, semblé chez eux toute la soirée., s'enorgueillissait Valentin Rongier dans les couloirs, au micro de Canal+. Si les erreurs du Sporting, provoquées par l'intensité marseillaise, ont une nouvelle Lire la suite de l'article sur SoFoot.com