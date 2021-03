Marseille, un échec Cuisance ?

Arrivé cet été en provenance du Bayern Munich, Michaël Cuisance n'a toujours pas convaincu à l'OM. En vérité, il déçoit même de plus en plus les supporters qui l'ont pris en grippe. Mais attention à ne pas l'enterrer trop vite, car le champion d'Europe va vite rebondir, c'est promis.

LilleMarseille 03/03/21 - 21h Diffusion sur

Le précédent nancéien

Depuis vendredi, un vent de légèreté souffle sur le Vieux-Port : Jacques-Henri Eyraud a quitté le navire. Marseille respire. Libérés de leur bouc émissaire favori, les supporters marseillais ont vite tourné la page, et dès dimanche soir, une nouvelle tête de Turc a émergé après le nul contre Lyon : Michaël Cuisance. Entré en jeu à la 72minute, le milieu de terrain n'a pas réussi grand-chose, voire rien du tout, à l'image de sa saison. De quoi déclencher un déferlement de vannes plus ou moins subtiles sur son niveau à l'OM. Et pour cause : débarqué du Bayern Munich l'été dernier avec un statut de champion d'Europe et d'étoile montante du football français, le jeune milieu offensif n'a pas du tout confirmé les espoirs placés en lui. Pour l'instant.Avant même son arrivée, l'histoire entre Cuisance et Marseille a été chaotique : courtisé par l'OM tout l'été, le natif de Strasbourg était à une visite médicale près de rejoindre le Leeds de Marcelo Bielsa, avant de se rabattre sur le club phocéen par défaut. Après ce retournement de situation, son arrivée sur le Vieux-Port a quand même suscité un grand espoir, et même pas mal de jalousies dans le reste du pays, oubliant que les quelques matchs joués par Cuisance Lire la suite de l'article sur SoFoot.com