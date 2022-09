Marseille torture Angers

Ce vendredi, la dalle était marseillaise.

Angers 0-3 Marseille

Angers…

Clauss toujours !Grâce notamment à une performance XXL de son piston Jonathan Clauss, Marseille s'est rassuré ce vendredi soir, au stade Raymond-Kopa, face à une inquiétante équipe d'Angers (0-3). Le début de match est relativement insipide des deux côtés, les erreurs techniques et les passes manquées étant bien plus nombreuses que les occasions tranchantes. Après une légère alerte sur un montant extérieur de Bentaleb (17), les Marseillais prennent l'avantage grâce à Clauss, positionné piston gauche, sur un pétard qui termine poteau rentrantL'OM se libère après l'ouverture du score et enfonce le clou en début de seconde période. Clauss, encore lui, récupère un ballon dans l'entrejeu puis sert Luis Suárez, qui crucifie Yahia Fofana. Angers s'écroule totalement ensuite et se prend des vagues marseillaises dont l'une se termine en troisième pion, signé Gerson, parfaitement servi par Clauss. En contrôle, les Phocéens font redescendre le rythme de la partie et se contentent de gérer sereinement la dernière demi-heure. Cerise sur le gâteau : Bamba Dieng entre même en fin de rencontre pour disputer ses premières minutes de la saison avec l'OM.Une soirée de rêve pour la bande à Tudor, qui devra confirmer l'embellie dès ce mardi face au Sporting en C1.