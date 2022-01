Marseille surclasse Chauvigny sans forcer

Et avec un chef-d'œuvre de Milik.

Chauvigny (N3) 0-3 Olympique de Marseille (L1)

Chauvigny (N3) (4-1-4-1) : Caillaud - Ntafumu, Unjanqui, Dole, Türk - Lerbet (Diaby, 82 e ) - Ramdane (Aounallah, 67 e ), Chevrier (Keita, 56 e ), Ayadi, Biaka (Plat, 81 e ) - Nsiete…

Le réalisme froid et professionnel a eu raison de l'insouciance des amateurs.Sans surprise, l'Olympique de Marseille s'est imposé (0-3) contre l'US Chauvigny au stade de Beaublanc de Limoges ce dimanche soir après un match sérieux et trace sa route vers les huitièmes de finale de la Coupe de France. Face au pensionnaire de National 3, les Phocéens n'ont eu besoin que d'une mi-temps pour se mettre à l'abri. Le temps pour Arkadiusz Milik de claquer une belle volée sur un centre de Luan Peres, suivi une dizaine de minutes plus tard par un pion de Cengiz Ünder, parfaitement servi par GersonAvant cela, Dimitri Payet avait joué les chefs d'orchestre pour Ünder et Milik. Mais le premier a buté sur Julien Caillaud (10), tandis que le deuxième a manqué le cadre dans un angle fermé après avoir dribblé deux fois le portier chauvinois (15). Dépassés (seulement 20% de possession de balle, et 24 tirs concédés), les joueurs de Stéphane Malloyer ont bien tenté quelques frappes (sept), mais aucune d'elles n'a inquiété Steve Mandanda. Impliqués, les Marseillais continuent de pousser dans le second acte et enfoncent le clou grâce à Amine Harit après un nouveau service de qualité de Gerson. Un troisième but qui vient définitivement clore le joli parcours de Chauvigny, dans cette édition 2021-2022 de la Coupe de France.Contrat rempli pour l'OM, qui peut désormais se concentrer sur le match phare de sa saison en Ligue 1 : le déplacement à Bordeaux vendredi prochain .