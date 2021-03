Marseille se remet dans le bon sens

Grâce à un coup de tête de Michaël Cuisance en fin de match, l'Olympique de Marseille s'impose pour la sixième fois de la saison au stade Vélodrome et se relance dans la course aux places européennes (1-0). La première de Jorge Sampaoli sur le banc de l'OM est une réussite.

Olympique de Marseille 1-0 Stade rennais

Sampaoli, l'hyperactif

Au-delà d'y mettre la manière, il faut parfois s'arracher pour obtenir une victoire. À l'OM, l'action victorieuse en est l'illustration parfaite : tous les trois remplaçants au début de la rencontre, Dario Benedetto, Christopher Rocchia et Michaël Cuisance sont les principaux acteurs de l'unique but de la rencontre inscrit par l'Alsacien de naissance d'un coup de tête peu académique, mais efficace. Coach de l'OM pour la première fois en match officiel depuis sa prise de poste, Jorge Sampaoli a eu le nez creux pour injecter le sang frais nécessaire dans la partie.(Ensemble, en VF) est le dernier mot du technicien avant le coup de sifflet final. Vainqueur de son match en retard, l'OM se replace à deux points de la cinquième place occupée par le RC Lens. Le sprint est lancé.Avec sa parka noire parée du logo de l'OM en jaune fluo, Jorge Sampaoli ne met pas beaucoup de temps à démarrer sa marche depuis sa zone technique. Le regard concentré et le visage braqué vers le bas, le tacticien argentin vient de lâcher ses dernières consignes à Dimitri Payet avant d'assister à la première période de son équipe depuis le banc de touche. Collectivement, l'OM affiche un 5-3-2 compact où le pressing vers le porteur de ballon rennais est tout de suite exigé, d'autant plus envers Payet. Une technique payante puisque contrairement à sa mauvaise copie contre Canet, l'OM ne concède ni coup franc dangereux ni ouverture du score adverse. Au bout d'une demi-heure de jeu, la