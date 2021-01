Marseille se casse les dents à Dijon

Après sa belle victoire contre Montpellier, l'OM n'a pas confirmé son bon début d'année à Dijon. Au contraire, les Marseillais, sans idées, ont concédé un nul peu reluisant sur la pelouse des dix-huitièmes de L1. Ils perdent deux points précieux dans la course au podium, malgré les efforts de Radonji?.

Dijon FCO 0-0 Olympique de Marseille

Radonji? a tout tenté

Les années passent, et Marseille a toujours autant de mal à Dijon. D'ordinaire impitoyable contre les équipes du bas de tableau, un OM peu inspiré a perdu deux points sur la pelouse des dix-huitièmes de Ligue 1. Comme la saison dernière. Laissé sur le banc au coup d'envoi comme contre Montpellier mercredi, Dimitri Payet n'a cette fois pas donné tort à Villas-Boas, tandis que Radonji? ne lui a pas non plus donné raison, malgré plusieurs grosses situations. Résultat : les Marseillais repartent frustrés de Bourgogne. De son côté, Dijon peut savourer ce précieux point, mais vient d'égaler le record de 7 matches à domicile sans marquer en Ligue 1. Triste soirée.Au coup d'envoi, les caméras se braquent encore sur Dimitri Payet. Pris en flagrant délit de caca nerveux pendant l'échauffement, assis sur son ballon, le Réunionnais affiche ce qu'il pense de la décision de son coach. Titulaire à sa place pour le deuxième match consécutif, Nemanja Radonji? décide de réorienter les caméras sur le terrain. Le Serbe profite d'abord de la justesse technique d'Ecuele Manga, auteur d'un contrôle poitrine raté dans sa surface, pour allumer Racioppi. Mais le gardien dijonnais tient le coup (2). Trois minutes plus tard, le Serbe est trouvé au point de penalty par Sakai, décoche une nouvelle ogive, mais Racioppi veille encore au grain.Bien dans ses pompes, l'OM presse haut les Dijonnais, mais ni l'Argentin (7, 13), ni Kamara (10), ni Thauvin (17