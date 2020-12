Marseille savonne Monaco

Hyper réaliste devant et rigoureusement en place derrière, Marseille a concédé un pénalty en fin de match, mais a contrôlé les velléités offensives d'une ASM globalement impuissante ce samedi.

Olympique de Marseille 2-1 AS Monaco

Monaco, royaume sans défense

Ce samedi, il aura donc été partout. Pour ouvrir le score. Pour servir Dario Benedetto sur le second pion olympien. Et même pour offrir un espoir illusoire à l'ASM en fin de match, en concédant un penalty transformé par Ben Yedder. Pas bien grave. Marseille s'est imposé et Florian Thauvin aura brillé dans à peu près tous les registres. De bon augure pour les Olympiens, actuels dauphins du PSG au classement.Il faut croire que le sens du spectacle a un cout. Réputée aussi audacieuse offensivement que maladroite derrière cette saison, l'ASM fait tout de suite honneur à sa réputation. Ce samedi encore, le château monégasque a abaissé le pont levis et Benedetto, pas chargé par Badiashile, a tout le temps de servir Thauvin dans la surface. L'ailier marseillais conclut de la tête, permettant ainsi à l'OM de prendre une longueur d'avance dès la 5e minute de jeu. Monaco ne s'en formalise pas, et ne change rien ou si peu à sa façon de faire. Mauvaise idée. L'arrière-garde du club de la principauté continue de faire n'importe quoi, à l'image de Caio Henrique. Le latéral brésilien perd un ballon au détriment de Rongier, qui finit dans les petons adroits de Thauvin. L'attaquant olympien temporise, centre pour Benedetto, esseulé au second poteau, et l'Argentin n'a plus qu'à canarder Mannone, à bout portant. Le scénario idyllique pour Marseille, qui laisse le cuir aux Monégasques, pour tenter d'achever les Asémistes en contre. Un plan de jeu réaliste, mais minimaliste.