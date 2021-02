Marseille s'accroche à Nantes

Pas aidé par une double grossière erreur d'Álvaro et de Steve Mandanda, l'Olympique de Marseille a malgré tout cravaché à Nantes pour aller chercher un point grâce à Dimitri Payet (1-1). Les Olympiens restent sixièmes de Ligue 1, alors que les Jaune et Vert sont toujours barragistes.

Nantes 1-1 Marseille

Aucun tir cadré en première mi-temps

Voir l'Olympique de Marseille se déplacer à Nantes, c'est l'occasion de voir s'opposer les deux présidents de France les plus détestés par leurs propres supporters. Et ce qui est sûr, c'est que le premier acte vécu à la Beaujoire ce samedi après-midi ne sera pas un atout pour réconcilier Jacques-Henri Eyraud et Waldemar Kita avec leur communauté. Déchet technique en pagaille, passes manquées à la pelle, rythme incroyablement faible... Quoi de plus logique donc, dans une partie aussi hachée, que l'ouverture du score provienne d'une énorme cagade du duo Álvaro-Mandanda ? Une bourde juste après l'entracte qui a profité à Ludovic Blas, tout heureux d'inscrire son sixième but cette saison. Un pion important, mais pas décisif, puisque Dimitri Payet a remis les pendules à l'heure vingt minutes plus tard. Voilà un match nul qui n'arrange personne.Comme le veut l'expression, on ne change pas une équipe qui gagne. Antoine Kombouaré et Nasser Larguet l'ont bien compris, alignant tous les deux le même onze que celui qui a marché il y a quelques jours (à Angers le week-end dernier pour Nantes, contre Lire la suite de l'article sur SoFoot.com