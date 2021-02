Marseille résiste à Bordeaux

Réduit à neuf contre onze pendant plus d'une demi-heure de jeu, l'OM parvient à ramener un point du Matmut Atlantique (0-0). Bordeaux garde son historique invincibilité à domicile contre l'OM en championnat, mais peut nourrir des regrets.

Bordeaux 0-0 Olympique de Marseille

Aucun tir cadré...

Pourquoi

Le plus intrigant au moment d'analyser une équipe en période de crise, c'est de trouver des réponses à des questions parfois paradoxales. Par exemple, que s'est-il passé dans la tête de Darío Benedetto pour cisailler sans vergogne les jambes de Laurent Koscielny au moment où l'Olympique de Marseille était déjà en infériorité numérique ? Personne ne le sait, mais l'attaquant phocéen, probablement frustré de sa copie individuelle, a engendré son expulsion pour laisser ses coéquipiers à neuf contre onze. Cela dit, comment cet OM si colérique a-t-il fait pour tenir un résultat nul pendant plus d'une demi-heure ensuite ? Difficile à comprendre. L'OM aime-t-il se saborder pour mieux résister ? Voilà une drôle de logique dans un résultat nul et vierge aussi loufoque que décevant pour les deux équipes.L'invincibilité des Girondins de Bordeaux à domicile contre l'OM court depuis 1977, soit 43 ans. Une éternité qui résonne dans toutes les têtes à l'heure de démarrer la rencontre, mais qui ne donne pas d'inspiration dans les pieds des vingt-deux acteurs sur la pelouse. Les lunettes rondes de Nasser Larguet peuvent-elles lui permettre d'envoyer undirectement en lucarne ? Malgré ses binocles, l'entraîneur olympien n'a pas les facultés du sorcier Harry Potter. Au contraire, Marseille reste loin du porteur du ballon aquitain et subit le jeu des locaux. Au bout de vingt minutes de sieste, le décalage de Yacine Adli permet à Hwang Ui-jo d'envoyer une frappe trop croisée (23).