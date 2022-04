Marseille refroidit Saint-Étienne

L'illusion aura duré une mi-temps. Bien aidés par Pau Lopez, l'AS Saint-Étienne a bien cru pouvoir la faire à l'envers à des Olympiens frustrés pendant les quarante-cinq premières minutes. Mais les Marseillais se sont montrés impitoyables au retour des vestiaires pour l'emporter largement (4-2) et retrouvent sans trembler leur deuxième place.

Saint-Étienne 2-4 Marseille

Une Arconada pour Lopez

Un gros match reste un gros match. La vague de froid qui avait entraîné le report de la rencontre entre Stéphanois et Olympiens, initialement prévue samedi à 21 heures, n'a donc pas empêché Geoffroy-Guichard d'afficher complet pour la première fois de la saison. D'autant plus que pour l'occasion, l'affiche avait une saveur de choc des extrêmes, l'hôte luttant pour quitter sa place de barragiste alors que les visiteurs tentaient de retrouver leur place de dauphin. Mais malgré une première mi-temps gérée à merveille par les Stéphanois, ce sont bien les Marseillais qui ont tiré leur épingle du jeu. Avec la manière.Privé de Milik, l'Olympique de Marseille entame la rencontre en privant son adversaire de ballon. Bamba Dieng passe les premières minutes à coller le train d'Eliaquim Mangala, auquel il chipe le ballon dans la surface dès la cinquième minute mais Dimitri Payet manque dans la foulée son face-à-face avec Paul Bernardoni. La domination olympienne est nette, l'ancien de la maison Dimitri Payet reçoit quelques boules de neige au moment de tirer ses nombreux corners, mais redisons-le : l'Olympique de Marseille entame sa rencontre comme il les a souvent entamées. Et se fait donc trucider en contre, pour la huitième fois dans le premier quart d'heure cette saison.Denis Bouanga, le feu follet stéphanois du jour, profite d'une approximation de Kolasinac et d'une boulette premier choix de Pau Lopez pour ouvrir la marque. Incisifs sur leurs attaques, en place défensivement, les Verts sont à un cheveu de faire le break lorsque Bouanga, encore… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com