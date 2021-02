Marseille prend un point dans la douleur à Lens

En pleine tempête interne, Marseille s'est un peu rassuré sur la pelouse de Lens, affichant du courage et une efficacité offensive retrouvée. Mais trop fébrile, l'OM n'a pas su canaliser la fougue lensoise, et a finalement concédé le nul après avoir mené 0-2. Logique, mais dommage.



RC Lens 2-2 Olympique de Marseille

Les promesses de Milik

Quel visage allait afficher l'OM, après plusieurs jours de tempête ? Et bien les Marseillais en ont montré deux à Lens. En première période, on a d'abord vu une équipe conquérante, soudée par le contexte et qui a imposé sa loi en menant 2 à 0 à la pause. Mais au retour des vestiaires, on a retrouvé l'OM hésitant, en difficulté offensivement et fébrile devant sa surface. Un double visage grandement causé par la prestation aboutie des Lensois, toujours aussi séduisants balle au pied, et qui auraient sans doute mérité mieux que ce match nul. Mais cette saison, Lens ne sait pas gagner dans un Bollaert à huis clos. Finalement, et même après avoir mené 2-0, c'est bien l'OM qui se satisfait de ce match nul.Avec une équipe bricolée par un staff bricolé, c'est un OM expérimental qui s'est présenté à Lens. Remplaçant au pied levé de Villas-Boas, Nasser Larguet a dû composer sans Rongier, Gueye, Balerdi et Cuisance. Ce qui explique la présence d'Alvaro en numéro 6, de plusieurs minots sur le banc, et le 4-4-2 marseillais avec le duo Milik-Germain aux commandes. Et malgré tout cela, malgré le contexte, malgré les bonnes phases lensoises, c'est un OM conquérant qui a vite pris le contrôle du match, en dehors d'une alerte signée Sotoca, qui a trop fermé son pied seul face au but (21), après avoir été hors jeu sur un but logiquement refusé à Banza (12). A noter aussi une belle parade