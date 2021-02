Marseille ou les embarras de l'identité

Qui est "mon" club si le supporter devient un obstacle à sa survie ? La crise du football français, en plus d'être sportive et économique, est donc aussi (et surtout) une crise identitaire. Enquête philosophique.

Qui sommes-nous ?

En période de tempête, la langue technocratique est pénible à entendre. Cette semaine,rapporte les mots de Hubert Ouvrard, DG de l'OM, tâchant vaillamment de chanter les mérites de son patron devant des supporters excédés par autant d'arrogance.Le club appartient à celui qui paie. On a bien compris le message. À Nantes, autre style, même conception du monde. Un président-actionnaire tout puissant enfonce le clou. Cette fois dans(...)Et dans les deux cas, une même contestation. Les deux présidents se voient reprocher leur stratégie de rupture avecdu club. À Marseille comme à Nantes (ou à Bordeaux) s'opposent donc deux visions du monde : la mémoire contre le présent, la continuité historique contre la rupture. Pour les uns, la critique tient en un seul surnom :, pour les autres en une seule phrase :. Et planté au milieu de cette forêt de préjugés, un arbre comme une énigme : c'est qui MON club ? Les supporters ou le président ? Celui qui pousse ou celui qui paie ?L'habile marketing avait prescrit jusque-là un viatique efficace. Il avait réussi la prouesse de substituer à la délicate notion de, celle, plus facilement identifiable (et donc commercialisable), de. Ce signe distinctif avait pour principal avantage de rameuter les adeptes à peu de frais tout en proposant aux directions avides de devises une marchandise nouvelle à commercialiser. Les années 1990, sur le modèle des sports US et de Manchester United, puis du Real Madrid et de sesen Europe, se sont donc naturellement remplies de parapluies, de slips ou