Marseille-Olympiakos : le pire est derrière eux

Une fois la honte digérée après leur série de treize quatre défaites à la suite, les Marseillais semblent reconsidérer leurs opportunités pour la suite. Non, pas en Ligue des champions, celle-ci leur ayant déjà échappé, mais pour les contours d'une saison qui reste encore à dessiner, que ce soit en Ligue Europa ou en championnat. Et une belle prestation face à l'Olympiakos ce mardi resterait la meilleure des façons de croire en des lendemains meilleurs.

Prenez note. Gardez tout en tête. Trouvez déjà vos propres moyens mnémotechniques. Parce que cet OM 2020-2021 fera date et il faudra être capable de raconter tout ça à ses petits-enfants ou se remémorer ce parcours fantastique lors des futures soirées quiz. Déjà pour " ce-que-vous-savez ", exploit maintes et maintes fois loué. Mais les Marseillais tiennent aujourd'hui à éviter de former un carré très spécial, avec le " du-per " Depor de 2004, le Maccabi Haïfa de 2009 et le Dinamo Zagreb de 2016, tous coupables de n'avoir marqué aucun but en phase finale. Pour ça, les Olympiens ont deux cartouches dans le barillet, ce mardi soir contre l'Olympiakos et mercredi prochain à Manchester. Alors Lire la suite de l'article sur SoFoot.com