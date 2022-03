Marseille-Nice : Gerson y a l'téléfon qui son

Buteur à Brest une semaine plus tôt, Gerson a été le meilleur Marseillais ce dimanche soir et a grandement participé au succès face à Nice au Vélodrome (2-1). Le Brésilien est en train d'atteindre son rythme de croisière sur le Vieux-Port.

Chouchou et Coringa

Après 45 minutes passées à subir en défendant le court avantage olympien, il fallait encore avoir du gaz pour s'engouffrer dans ce couloir gauche et de la lucidité pour rabattre ce ballon vers le second poteau. À la 89minute de ce Marseille-Nice, c'est pourtant une galette complète qu'a servie Gerson à son coéquipier qui venait d'entrer, Cédric Bakambu, pour assurer le break des locaux, la deuxième place au classement et une belle communion marseillaise au triple coup de sifflet final. Et si le héros de cette fin de match a été Bakambu (qui fêtait sa centième apparition en Ligue 1), personne n'a oublié de saluer la montée en puissance de son passeur brésilien, une nouvelle fois pas le plus mauvais élève ce dimanche soir sur la pelouse du Vélodrome.Depuis son retour en Europe (après un passage raté entre la Roma et la Fiorentina, 2016-2019) et son arrivée sur la Canebière pour quelque 22 briques l'été passé en provenance de Flamengo, Gerson a connu quelques instants de grâce (un premier match abouti contre Saint-Étienne avec un but à la clé, 4journée), mais aussi pas mal de trous d'air. Avec notamment une période compliquée entre septembre et novembre, mêlant titularisations décevantes et bouts de match par quarts d'heure lors des gros rendez-vous (le PSG, la Lazio en C3), une altercation entre lui et Mattéo Guendouzi ayant même éclaté à Monaco le 11 septembre à cause des replacements défensifs trop mous du Brésilien. Deux bons matchs de rang récompensés par des buts début décembre (à Nantes où il était positionné en faux 9, et contre Brest) l'ont sorti de sa torpeur, et Jorge Sampaoli - qui est quasiment venu en Provence avec Gerson dans ses bagages et dont il est le chouchou - lui fait de nouveau confiance depuis.Après avoir contracté la Covid-19 début janvier, le joueur formé à Fluminense a enfin pris ses marques - dans un système où la polyvalence tactique est indispensable - et enchaîne les prestations de premier plan. Brillant et buteur à Brest il y a une semaine à un poste assez haut sur le terrain (0-1), entré… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com