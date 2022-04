Marseille maîtrise Montpellier et redevient dauphin

Après un début de match tonitruant, l'Olympique de Marseille n'a eu aucun mal à se défaire de Montpellier. Un but de Dieng et un penalty d'Ünder ont permis à l'OM de rapidement breaker, avant de gérer une rencontre qui ne restera pas dans les annales et qui permet aux Marseillais de reprendre leur place de dauphin.

Olympique de Marseille 2-0 Montpellier HSC

Harit moi si tu peux

Du travail vite fait, et bien fait. À l'aube d'une semaine éprouvante avec des déplacements à Thessalonique et au Parc des Princes, l'OM s'est offert un dimanche soir sans remous face à Montpellier après avoir vite fait le break par Dieng et Ünder. Personne ne mettra sa main à couper que cet OM-là sera deuxième à la fin de la saison, mais imaginer ces Marseillais hors du podium paraît de plus en plus impensable. Car à l'image des Rennais à Reims, les Olympiens ont fait preuve d'une maîtrise propre aux équipes qui (s') imposent. De celles qui dégagent une assurance dont on devine qu'elle les mènera là où ils veulent aller et ce, en l'absence de plusieurs tauliers. À une semaine du Classique, l'OM reprend sa deuxième place et compte sept points d'avance sur le quatrième, Strasbourg.Avec une équipe amputée de plusieurs cadres (Milik, Payet, Ćaleta-Car...), l'OM affiche un onze expérimental au coup d'envoi, mené par un trio offensif Harit-Ünder-Dieng. Mais en dépit de ces absences et de l'opposition farouche de Montpelliérains qui ne sont pas venus pour faire de la figuration, Marseille a vite enfilé son costume de dauphin cédé à Rennes. Et pour une fois, les Marseillais ont vite trouvé la faille, se simplifiant la tâche dès le premier quart d'heure. Comment ? D'abord grâce à une superbe percée d'Harit - incisif et précis toute la soirée -, mis sur orbite par Rongier avant de fixer Omlin et d'offrir l'ouverture du score à Dieng seul face au but vide. Puis grâce à un penalty obtenu par le Sénégalais au terme d'une action collective limpide, et transformé par Cengiz Ünder. Deux buts, en deux occasions : c'est un OM clinique qui a… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com