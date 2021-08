Marseille, le temps des promesses

Il aura donc suffi de sept matches de préparation pour que Marseille s'enflamme et que fleurissent les " On joue le titre " chez les supporters marseillais. Alors, exagération typique du peuple olympien, ou constat lucide ? En tout cas, cet OM version 2021-2022 concocté par Longoria et dressé par Sampaoli fait saliver.

Longoria, un OM pressé

De

Mais que se passe-t-il à Marseille ? Après plusieurs étés moroses, traversés par des mercatos apathiques, et suivis de saisons décevantes, l'OM plane sur son petit nuage en ce mois d'août. Entre un président qui joue sa meilleure partie de Football Manager, un entraîneur exubérant taillé sur mesure pour le club, et une ferveur qui renaît de ses cendres covidiennes, tous les voyants sont au vert pour un OM invaincu en 7 matches amicaux, et gonflé d'ambition, notamment après sa victoire convaincante contre Villarreal, vainqueur de la dernière Ligue Europa (2-1). À l'heure de lancer sa saison à Montpellier, l'OM déborde de belles promesses.Le dérèglement climatique n'a rien à voir là-dedans, mais l'été marseillais a commencé dès fin février 2021. C'est à ce moment que Frank McCourt a eu la bonne idée d'envoyer valser son boulet nommé Eyraud, et de le remplacer par un homme qui jouit d'une meilleure réputation dans le milieu du foot. Pas con. À la Commanderie depuis quelques mois, Pablo Longoria s'est vu propulser à la présidence de l'OM à 34 piges. Mais l'Espagnol, geek du mercato et ancien responsable du recrutement de la Juve (entre autres), n'a jamais vraiment abandonné son costume de directeur sportif. Ce qui semble convenir à Jorge Sampaoli, qu'il est allé chercher au Brésil.Après avoir sauvé ce qui pouvait l'être et assuré l'essentiel en fin de saison dernière avec la qualification en Ligue Europa, le duo Longoria-Sampaoli est passé aux choses sérieuses cet été. Bien aidés par la rallonge du proprio bostonien qui a porté le budget du club à 250 millions d'euros (le deuxième de L1 selon l'AFP, à égalité avec Lyon, mais devant Monaco), les deux hommes ont dessiné les contours de cette nouvelle ère depuis le printemps. Seul échec : le départ au Mexique de Florian Thauvin, libre, qui n'était pas prévu mais qui a fait du bien aux caisses. Tout comme ceux de Germain, Strootman et Lopez, qui ont tous permis d'alléger la masse salariale.