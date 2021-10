Marseille, la bonne amère

Fait suffisamment rare pour être souligné : ce dimanche soir, face au Paris Saint-Germain (0-0), l'OM est sorti de son match avec le sentiment qu'il aurait sans doute mérité un peu mieux. Et il n'aurait pas complètement tort. Tous les éléments étaient réunis, en tout cas, pour que Marseille triomphe au bout de la nuit dominicale.

Quatre occasions franches après le rouge, et autant de regrets

1092 jours. Soit, à trois jours près, trois ans que l'Olympique de Marseille n'avait pas eu le bonheur de vivre un Classique face au PSG dans son Vélodrome plein à craquer. Dimanche dans la cité phocéenne, difficile de faire plus de 10 mètres sans croiser un maillot ou un survêtement des locaux porté par un bonhomme ou une bonne femme qui, dès le début d'après-midi, accourait d'un pas pressé vers le stade. Ce moment, tant attendu, a été vécu sans demi-mesure par une ville qui savait sans doute, au fond d'elle, que cet OM-PSG arrivait aussi à un moment où Paris était, sinon prenable, vulnérable. Les deux derniers matchs, contre Angers et Leipzig, ont certes été remportés mais dans la douleur par un Paris à côté de ses pompes. S'il y avait bien un jour où la ferveur de toute un stade, de toute une ville pouvait donner à son équipe ce petit truc en plus pour faire vaciller le géant parisien, c'était bien ce dimanche soir.Dans un stade bouillant et bruyant dès la première seconde — au point de réserver une bronca à percer des tympans au premier parisien à avoir fait son apparition sur la pelouse, à savoir un pauvre membre du staff venu y déposer des plots pour l'échauffement — Marseille a finalement vu se dérouler le scénario d'un match frustrant, avec des opportunités, des ouvertures mais sans ce but qui aurait tout changé. Après avoir fait mieux que résister en première période, Marseille peut surtout nourrir des regrets sur ce second acte où Paris, à 10 après l'expulsion de Hakimi, a laissé s'abattre sur lui les vagues offensives marseillaises sans répliquer : 10 tirs olympiens en seconde période, seulement 2 parisiens, et une possession à 52% marseillaise sur les 45 dernières Lire la suite de l'article sur SoFoot.com