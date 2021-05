Marseille fait tourner la tête d'Angers

Largement dominants, les Marseillais ont eu la cruauté de donner de l'espoir à Angers en se sabotant, pour mieux les achever en toute fin de match. Avec Arkadiusz Milik en bourreau ultime.

Olympique de Marseille 3 - 2 SCO Angers

Des regrets ?

L'Olympique de Marseille entre bien dans un nouveau cycle. Florian Thauvin, Hiroki Sakai, Saif-Eddine Khaoui ou encore Valère Germain ne joueront plus au Vélodrome l'année prochaine. Ce nouvel OM, il se reconstruit de manière décousue mais séduisante. Indécise parce qu'on ne sait pas si ses nouveaux hommes forts, Arkadiusz Milik et Pol Lirola en tête, seront eux toujours à Marseille. Indécise parce qu'il faut toujours attendre les derniers instants pour être fixés. Même lorsqu'ils sont en complète maîtrise comme ce soir, les Phocéens préfèrent se faire peur tout seul, perdre son entraîneur sur carton rouge, puis arracher la victoire dans la folie. Séduisante pour toutes ces raisons également.Alors que Jorge Sampaoli semblait déterminé à ne pas lâcher sa défense à trois quelques soient les circonstances, les deux dernières sorties bien ternes des Marseillais ont décidé l'Argentin à bousculer les choses. Organisés à quatre derrière dès le coup d'envoi, ses hommes sont tout de suite plus à l'aise. La possession de balle est là, mais elle est loin d'être stérile pour une fois. Dès la 9minute, un des premiers bons mouvements permet à Pol Lirola de déposer un magnifique centre sur la tête d'Arkadiusz Milik qui ouvre le score de la tête. S'il n'est pas irréprochable sur sur ce but, Paul Bernardoni va largement se rattraper.Alors que l'OM continue à récupérer haut et à enchaîner les vagues sur le but angevin, le gardien Lire la suite de l'article sur SoFoot.com