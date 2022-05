Marseille et Nice, soir d'Europe

Un multiplex totalement fou, du suspense à tous les étages et surtout une course à l'Europe indécise jusque dans les toutes dernières secondes : le baisser de rideau de la Ligue 1 aura réservé de belles surprises en haut de tableau, avec deux grands vainqueurs au moment de faire le bilan. Large vainqueur de Strasbourg, Marseille grille la politesse à Monaco pour la deuxième place tandis que Nice s'est arraché à Reims grâce à Delort pour chiper la cinquième place aux Alsaciens. Rendez-vous dans quelques mois en Coupes d'Europe.

Marseille, éloge de la constance

Quatre places à décerner, six équipes en lice et tout qui pouvait changer en fonction des scénarios du soir. Après 90 minutes à voir le classement actualisé frôler l'épilepsie, il aura fallu attendre la 96minute pour couronner les grands gagnants du soir : Marseille et Nice. Au rayon des déceptions ? Monaco, doublé sur le gong par les Olympiens dans la course à la qualification directe en Ligue des champions et Strasbourg, battu au Vélodrome en laissant filer une occasion en or de retrouver l'Europe. Tenu en échec à Lille, Rennes reste quatrième tandis que le miracle n'aura pas eu lieu pour Lens malgré une prestation de haut vol face à Monaco.L'égalisation lensoise, signée Ganago dans les tous derniers instants de la rencontre à Bollaert, a été célébrée comme un titre par un Vélodrome absolument brûlant tout au long de la soirée et qui n'attendait qu'un basculement dans l'ivresse. Un stade aussi comble que bouillant, avec un seul objectif : retrouver la Ligue des champions, après avoir vu leurs ouailles s'amuser jusqu'en demi-finales de Ligue Europa Conférence cette saison. Mission accomplie avec la manière, une semaine après la grosse frayeur dans la foulée de la défaite à Rennes qui aurait pu coûter très cher. Mais après avoir occupé cette deuxième place pendant une très large partie de cette phase retour, les Phocéens l'ont faite leur sur la ligne d'arrivée., pouvait se féliciter Mattéo Guendouzi au coup de sifflet final, auprès de Canal+ Décalé.Et alors que l'international tricolore a de bonnes chances Lire la suite de l'article sur SoFoot.com