Marseille-Eintracht : petit à petit, Randal fait son Kolo Muani

Parti libre outre-Rhin après avoir offert un trophée à son club formateur, le FC Nantes, Randal Kolo Muani n'a pas eu besoin de période d'acclimatation dans ce nouveau championnat. Alors qu'il revient déjà en France, ce mardi pour y affronter l'OM, l'actuel meilleur passeur de Bundesliga sera l'une des armes de l'Eintracht.

Olympique de Marseille Eintracht Francfort 13/09/2022 à 21:00 Ligue des champions Diffusion sur

C'était il y a un peu moins d'un an dans la salle de réunion de la Jonelière, au début de l'automne, quand Randal Kolo Muani ne savait pas encore que sa deuxième saison professionnelle rentrerait dans les annales. L'attaquant ignorait qu'il bouclerait cet exercice à treize caramels, six passes décisives et une Coupe de France soulevée, mais il se disait déjà que l'Eintracht Francfort était sur ses côtes et que son avenir se dessinerait loin de la cité des ducs de Bretagne. À l'idée de débarquer en Bundesliga quelques mois plus tard, donc, le Canari salivait d'avance, dans nos colonnes :