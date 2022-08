Marseille démolit Nice

À l'Allianz Riviera ce dimanche, l'Olympique de Marseille a envoyé valser le bilan équilibré des cinq dernières rencontres face au Gym, en asphyxiant l'OGC Nice (3-0). À vrai dire, l'affaire était déjà dans le sac à la pause, dans le sillage des redoutables pistons du système Tudor, de Dimitri Payet, de Valentin Rongier, et bien sûr d'Alexis Sánchez, auteur d'un doublé.

Nice 0-3 Marseille

Sanchaud devant

C'est à se demander si Prime Video ne devait pas afficher un pictogramme "interdit aux moins de 18 ans", par prévention. Trimballé par une séduisante équipe de l'OM, Nice n'a jamais vu le jour dans le derby méditerranéen, disputé à l'Allianz Riviera. Les Aiglons pointent même au 18rang de Ligue 1, après une nouvelle sortie indigente. Dans les Bouches-du-Rhône en revanche, on se délecte du fauteuil de leader provisoire, d'une équipe flexible et d'un jeu déjà drôlement bien huilé.La première percée marseillaise donne rapidement le ton de la rencontre : l'OM semble sur Mars, le Gym à l'EHPAD. Une interception haute de Valentin Rongier, une frappe trop croisée de Dimitri Payet (9). Deux noms qui vont torturer les esprits de Lucien Favre. À peine le temps de souffler et de se replacer, que Jonathan Clauss récupère le cuir, s'amuse avec Melvin Bard avant de trouver Alexis Sánchez dans la surface, qui allume en force dans son style caractéristique (). Dante et Mattia Viti sont spectateurs, Schmeichel n'esquisse aucun mouvement. Dans la minute, une autre attaque placée voit Payet louper de peu le cadre pour la seconde fois (11), à la suite d'une feinte de Sánchez devant Pablo Rosario.Submergé, l'OGCN ne sort même plus de sa moitié de terrain... sauf lorsque les Marseillais daignent faire tourner jusqu'à Pau López. Rareș Ilie s'enferme (18), puis Leo Balerdi empêche Nicolas Pépé de faire sursauter son portier (29), en livrant son corps à la science. Sur une action limpide, le défenseur argentin se jette même au second poteau, mais le centre de… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com