Marseille coule à nouveau le Sporting et revient dans le jeu

Comme la semaine passée au Vélodrome, Marseille a fait la différence dès la première période face au Sporting, profitant des erreurs individuelles portugaises. Une deuxième victoire consécutive qui replace complètement les Olympiens dans la course aux huitièmes de finale au sein d'une poule extrêmement serrée. Vivement la suite.

Sporting 0-2 Olympique de Marseille

Des lions rois du sabordage

Cette fois pas de doute, l'aventure européenne de l'OM est enfin lancée. Déjà vainqueurs du Sporting il y a huit jours au Vélodrome , les hommes d'Igor Tudor ont de nouveau fait la loi face aux Lisboètes. Dans un stade José Alvalade bouillant, les Portugais ont une fois encore offert l'avantage à leurs visiteurs, avec cette fois-ci Esgaio dans le costume du fautif. Devant au score et en supériorité numérique, les Marseillais ont ensuite géré les événements dans le sillage d'un Amine Harit déterminant pour rentrer sur le Vieux Port avec des espoirs de qualification tout neufs.Une vingtaine de minutes. Voilà ce qu'il avait fallu aux les Lisboètes pour sombrer au Vélodrome. Huit jours plus tard, rebelote. Dans la foulée d'une bonne entame des Phocéens, auxquels il ne manque que les décalages dans les trente derniers mètres, c'est cette fois Esgaio qui fait basculer les débats. Averti une minute plus tôt, le piston vient découper Harit dans la surface, écopant d'un deuxième jaune et offrant à Mattéo Guendouzi l'opportunité de mettre Marseille devant. Le Sporting est KO est l'OM peut se débrider peu à peu. Alexis Sánchez déclenche une frappe pure des 25 mètres à laquelle répond le jeune Israel, titulaire dans les buts portugais (26). Lancé à la limite du hors-jeu, le facteur X Amine Harit régale ensuite le Chilien pour le deuxième but. Si le drapeau se lève dans un premier temps, le break est finalement validé par la vidéo