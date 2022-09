Marseille, cap sur l'Europe

Après le naufrage de 2020-2021 sous le commandement d'André Villas-Boas (1 victoire, 5 défaites), l'Olympique de Marseille retrouve les eaux de la Ligue des champions, ce mercredi, sur les bords de la Tamise. De nouveau placés dans un groupe abordable, les Phocéens, qui commencent leur campagne face à Tottenham, veulent renouer avec les expéditions européennes qui font partie intégrante de l'ADN du club et en finir avec leur rôle de figurants.

Tottenham Hotspur Olympique de Marseille 07/09/2022 - 21:00 C1 - J1 Diffusion sur

Du gros poisson pour commencer

Un blason à redorer. Ces dernières années, Olympique de Marseille et Ligue des champions rimaient davantage avec désillusion et humiliation qu'avec émotions. Le zéro pointé de 2013-2014 sous les ordres d'Élie Baup hante encore les mémoires. Tout comme la campagne désastreuse de 2020-2021 sous les ordres d'André Villas-Boas, qui avait amené le club à 13 défaites de rang en C1 avant un succès étriqué face à l'Olympiakos et une dernière place de groupe. Pour son retour sur la plus grande des scènes européennes, Marseille veut remettre les points sur les "i" et renouer avec son riche passé européen. Cela tombe bien : le hasard a de nouveau placé l'OM dans un groupe abordable avec l'Eintracht Francfort, le Sporting Portugal et Tottenham. C'est justement sur la pelouse des, sans Alexis Sánchez - suspendu -, que les Phocéens accostent ce mercredi pour la première escale de cette nouvelle croisière qu'ils entendent prolonger jusqu'au printemps.À Londres, c'est évidemment sous la pluie que la délégation olympienne a posé le pied mardi en fin d'après-midi, après un ultime entraînement à domicile, au chaud. Ce qu'Igor Tudor a justifié tout sourire :… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com