Marseille cale encore face à Galatasaray

Dans une ambiance de folie, Marseille et Galatasaray n'ont pas réussi à se départager, ni à faire trembler les filets ce jeudi soir au Stade Vélodrome (0-0). Un résultat qui n'arrange aucune des deux équipes dans ce groupe relevé de Ligue Europa. Mais le spectacle, lui, était au rendez-vous.

Olympique de Marseille 0-0 Galatasaray

Un Vélodrome en fusion

La feuille de statistique de cette rencontre (16 tirs, 21 fautes, 1 carton jaune) laisserait présager d'une rencontre fermée et pas franchement passionnante. Erreur, car ce Marseille-Galatasaray aura débouché sur une rencontre très intense, une habitude désormais avec l'OM, tant sur la pelouse que dans les tribunes, où les quelques esprits limités n'auront pas entravé le plaisir procuré par cette opposition, ni le score final nul et vierge.C'était la principale interrogation de cette rencontre : avec deux publics à la réputation aussi sulfureuse, la rencontre allait-elle se dérouler sans le moindre accroc en tribunes ? Évidemment, la réponse est non. À la 38minute de jeu, les supporters de Galatasaray font sensiblement monter la température du stade à l'aide de très nombreux bombes agricoles et fumigènes, forçant l'arrêt du match pendant huit minutes. Un interlude dont on se serait bien passé et qui ne doit pas occulter la belle première mi-temps de football dans un Vélodrome assourdissant, où les deux équipes se sont montrées dangereuses. Sauvé par sa barre sur une tête de son coéquipier Patrick van Aanholt (9), Fernando Muslera s'envole superbement sur une frappe enroulée de plus de vingt mètres signée Cengiz Ünder (35), très actif sur son côté droit. Les fans stambouliotes calmés, Galatasaray se procure à son tour une énorme opportunité juste avant la pause, mais Pau Lopez est impérial face à Kerem Aktürkoğlu (45+8).