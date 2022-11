Marseille, ça passe ou ça casse

Alors que l'OM voit le podium s'éloigner en Ligue 1, après quatre matchs sans victoire, les Phocéens ont l'occasion d'éclaircir un peu leur automne en s'assurant un avenir printanier sur le continent. Pour cela, il faudra battre Tottenham ce mardi en clôture de la phase de poules de C1, pour viser les huitièmes de finale. Ou arracher un nul conjugué à une victoire de Francfort face à Lisbonne pour être reversé en Ligue Europa.

Olympique de Marseille Tottenham 1er novembre 2022 21:00 Ligue des champions Diffusion sur

À la recherche d'un second souffle

L'OM est sur un fil. Reste à savoir si les hommes d'Igor Tudor vont tomber à l'issue des 90 minutes ce mardi au Vélodrome face à Tottenham. Et de quel côté. Trois scénarios sont à l'ordre du jour : battre leset s'assurer une place en huitièmes de finale de Ligue des champions, onze ans après l'épopée de 2011 jusqu'en quarts sous les ordres de Deschamps. Accrocher la bande à Conte - qui joue aussi son avenir européen -, et voir Francfort l'emporter dans le même temps face au Sporting, pour être reversé en Ligue Europa. Ou quitter la scène continentale si la soirée se déroule autrement. Voilà donc l'OM au pied du mur, avec son destin entre les pieds. Un scénario qui ressemble à celui qui entourait les Marseillais avant la double confrontation face au Sporting, et qui leur a réussi. Alors que la crise couve sur le Vieux-Port, Igor Tudor et ses ouailles seraient bien inspirés de retrouver le chemin de la victoire.La frustration strasbourgeoise à peine digérée (l'OM a été rejoint au bout du temps additionnel sur un bijou de Gameiro), les Olympiens doivent relever la tête. Car en face, Tottenham joue également son avenir dans ce… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com