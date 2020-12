Marseille battu, Lyon accroché, Paris et Lille en profitent

La 15e journée de Ligue 1 se déroulait ce mercredi et 10 matchs ont été joués . En haut du tableau, Lille a assuré face à Dijon (0-2) grâce à des buts de Yusuf Yazici et Timothy Weah. Le Paris Saint-Germain a pris le meilleur sur Lorient (2-0) grâce à une réalisation de Kylian Mbappé sur penalty et un but de Moise Kean à l'heure de jeu. Derrière, Monaco et Marseille se sont respectivement inclinés contre Lens (0-3) et Rennes (2-1). Lyon a concédé le match nul (2-2) dans les dernières minutes à cause d'un penalty transformé par Romain Faivre dans les arrêts de jeu. Au classement, Lille a 32 points, Paris suit à une unité et Lyon complète le podium avec 30 points. Marseille et Montpellier, légèrement distancés, sont dans le top 5. En bas de classement, Strasbourg et Reims, qui ont battu Angers (0-2) et Nantes (3-2), font la bonne opération de la soirée. Les Alsaciens prennent trois points d'avance sur la zone rouge, tandis que les Marnais en sortent avec deux points d'avance sur la 18e place.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.