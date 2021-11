Marseille au ralenti

Après un début de saison enthousiasmant, l'Olympique de Marseille a marqué le pas ces dernières semaines en empilant les résultats nuls, et souvent vierges. Contrairement à ce que l'on aurait pu présager, ce n'est pas la défense qui fait défaut à l'équipe dirigée par Jorge Sampaoli, mais bien l'attaque. Depuis quelques rencontres, le secteur offensif de l'OM est à la peine ; il fut même franchement impuissant face à Metz, ce dimanche. De quoi se poser de réelles questions quant aux capacités offensives de ces Marseillais.

Milik, secoue-toi

C'était il y a tout juste deux mois, mais cela semble déjà faire une éternité. Dès la première journée de Ligue 1, un OM entreprenant retournait Montpellier après avoir été mené deux à zéro, au terme d'un match de feu. Depuis cette date, Marseille a bien joué, mais a lentement vu décliner son nombre de buts marqués par match ; tant et si bien que sur les six dernières rencontres, les Marseillais n'ont trouvé que quatre fois le chemin des filets, et n'ont remporté que deux de leurs onze dernières sorties. Bien malin celui qui aurait parié début septembre que Sampaoli et ses ouailles seraient les champions des 0-0 en Ligue 1 (3, à égalité avec Reims, sur 6 au total), quelques semaines plus tard. Du football offensif, décomplexé, prôné par l'incandescent Argentin, on n'a perçu dimanche dernier que les boulevards laissés à l'arrière, face à des Messins qui auraient très bien pu repartir avec les trois points, après avoir joué plus de 30 minutes à un de moins. Aucune trace, en revanche, de déséquilibre par le jeu, à mettre au crédit des Marseillais. L'impuissance offensive de cet OM a atteint un point de référence, ce week-end, mais est perceptible depuis déjà plusieurs semaines. Peut-être pas alarmant, mais pour le moins préoccupant.Il y en a tout de même un dont le retour dans le onze titulaire coïncide étonnamment avec la baisse de régime phocéenne ; celui d'ailleurs censé stabiliser le secteur offensif de l'OM, alors même que l'équipe manquait d'un numéro 9 de métier. Cet homme, c'est Arkadiusz Milik, auteur de deux petits pions depuis son retour aux affaires après sa blessure il y a six semaines. Le Polonais, dont le come-back a chamboulé toute l'attaque marseillaise, est encore loin de ses prestations de la fin de saison dernière, et son rôle dans le système de Jorge Sampaoli est