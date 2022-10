Marseille, attention au virage

Après la sortie de route face à Ajaccio, l'OM reprend sa route européenne, direction Lisbonne et le stade José Alvalade pour y défier le Sporting. Une semaine après avoir redressé le cap en C1, et à l'heure d'aborder un road trip particulièrement chargé en Ligue 1, les Marseillais sont à un tournant de leur saison.

Sporting Olympique de Marseille 12 octobre 21:00 Ligue des champions

Un calendrier XXL jusqu'au Mondial

Quand on réalise le meilleur début de saison de son histoire, et que l'on perd contre la lanterne rouge à domicile en n'ayant concédé qu'un tir cadré (1-2), il y a de quoi péter un boulon. Mais après la défaite surprise face à Ajaccio, au Vélodrome, Igor Tudor a gardé son calme, et plaidé la thèse du coup de la panne :Voilà pour le discours officiel. En interne, on imagine bien que le pilote croate a depuis resserré les vis pour éviter un nouvel accident.La panne sèche des Olympiens dimanche contre la lanterne rouge est un risque lorsqu'une équipe carbure à toute vitesse comme l'OM depuis le début de saison.