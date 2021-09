Marseille asphyxie Rennes

Trois jours après son nul frustrant à Moscou en Ligue Europa, l'OM a remis les pendules à l'heure face au Stade rennais. Faciles vainqueurs des Bretons (2-0), les Marseillais confirment qu'il faudra compter sur eux cette saison. La preuve : ils sont désormais deuxièmes de L1.

Olympique de Marseille 2-0 Stade rennais

Les fantômes de Moscou

Marseille a commencé la journée avec une larme à l'œil et la termine le sourire aux lèvres. Tout ça grâce à son cher Olympique, qui a rendu le plus beau des hommages à René Malleville, décédé ce dimanche à 73 ans. Quelques heures après l'annonce de cette nouvelle, et dans un Vélodrome qui commémorait les 20 ans de la mort de Depé, autre figure emblématique du Virage Nord, les joueurs de Jorge Sampaoli ont été à la hauteur de l'évènement. En éparpillant le Stade rennais, les Marseillais ont accroché une quatrième victoire en quatre matches de L1, la troisième de suite qui ne souffre une nouvelle fois d'aucune contestation possible.Trois jours après son nul rageant sur la pelouse du Lokomotiv Moscou, l'OM voulait tourner la page contre Rennes. Manque de bol : les hommes de Sampaoli ont fait exactement la même première mi-temps que jeudi soir. Toujours aussi assoiffés de ballons, et poussés par un Vélodrome incandescent, les Marseillais ont asphyxié les Rennais d'entrée. Acculés sur leur but, les Bretons ont encaissé les vagues les unes après les autres dans un premier quart d'heure irrespirable pour eux. Jusqu'ici, tout va bien. Mais comme contre le Lokomotiv, et malgré le retour de Payet dans le onze, l'OM a longtemps eu du mal à jouer juste dans une surface adverse difficile à pénétrer, en dehors d'une accélération de Dieng, écœuré par l'arrière-train de Gomis (4),