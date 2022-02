Marquinhos, le vrai boss de Paname

Au cœur d'un effectif de stars plus brillantes les unes que les autres, il est l'un des rares, si ce n'est le seul, à faire l'unanimité. Lui, c'est Marquinhos. Capitaine incontestable et incontesté du Paris Saint-Germain, le défenseur brésilien de 27 ans s'est fait une place à part dans le cœur des fans parisiens. Portrait.

Un cri du cœur est souvent bourré d'excès. Il résonne dans les têtes, dégouline de passion et de sincérité. Regroupés dans la tribune Auteuil du Parc des Princes vendredi soir, les ultras du PSG sont tendus comme des piquets et crient leur ras-le-bol. Le match du soir, bouclé par une victoire face à Rennes (1-0), est au second plan. Les supporters parisiens ont la direction de leur club dans le viseur, mais aussi la qualité du jeu proposé par leur équipe depuis quelques mois. Au milieu d'un torrent de reproches, cependant, deux lanternes s'agitent. La première met en lumière Aminata Diallo, dont le nom a été injustement sali dans l'affaire Hamraoui . La seconde rend hommage au numéro 5 du PSG :. Si le Collectif Ultras Paris n'a pas le monopole de la pensée, difficile de le contredire sur ce point : le Brésilien est bien le seul homme, peut-être avec Kylian Mbappé et Marco Verratti, qui réchauffe le cœur de tous les supporters parisiens lorsque son nom est scandé. C'était le cas vendredi, ce devrait de nouveau être le cas mardi soir face au Real Madrid et quoi qu'il s'y passe, ce devrait aussi être le cas demain.