Marquinhos, capitaine en galère

Six mois après avoir sombré en même temps que son équipe contre le Real Madrid, Marquinhos retrouve la Ligue des champions ce mardi soir à l'occasion de PSG-Juventus. Un test important pour le capitaine parisien, qui ne semble pas encore avoir trouvé sa place dans la défense à trois de Christophe Galtier.

Paris S-G Juventus le 06/09/2022 à 21:00 Diffusion sur

Il avait quitté la scène européenne et la pelouse de Santiago-Bernabéu avec la mine déconfite, la tête baissée et sans doute le sentiment d'être passé à côté de son match comme rarement depuis ses débuts avec le PSG. Il reste de ce 9 mars 2022 le souvenir d'un Marquinhos dépassé par les évènements et par Karim Benzema , auquel il avait offert le troisième but, celui de la qualification pour le Real Madrid et de l'élimination pour le Paris Saint-Germain, en manquant une passe dans l'axe pour Presnel Kimpembe. Le défenseur brésilien, brassard jaune fluo autour du biceps, avait été ce soir-là le symbole de l'effondrement parisien, cumulant des difficultés à la relance, de la fébrilité dans les duels et un mental défaillant dans une dernière demi-heure lunaire., assurait-il quelques semaines plus tard sur le plateau duSix mois après le naufrage, Paris et Marquinhos…