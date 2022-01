Marouane Fellaini : "Je me suis construit à l'arrache"

Champion de Chine il y a un mois, Marouane Fellaini, 34 ans, a profité d'un crochet à Paris pour raconter son style, ses années anglaises et sa nouvelle aventure chinoise. Entretien touffu avec un homme qui a passé sa vie dans les airs.

" J'ai toujours été respecté partout où je suis passé, mais j'ai souvent laissé ce rôle de leader à d'autres. Aujourd'hui, s'il faut engueuler un jeune, je l'engueule."

La seule chose que je sais, c'est que je suis un joueur d'équipe. Tous les coachs que j'ai eus ont pu compter sur moi. J'ai joué différents rôles : 6, 8, 10, même attaquant. J'ai mes qualités propres. Je ne suis pas le joueur le plus technique, mais depuis que j'ai commencé chez les pros, j'ai progressé chaque année. Ça a donné le joueur que je suis aujourd'hui.Je suis aussi le capitaine de l'équipe. Là-bas, je suis davantage un leader et mon jeu doit être celui d'un leader. Depuis que je suis en Chine, je fais du Fellaini, mais je joue aussi beaucoup plus avec ma bouche, je discute beaucoup plus avec mes coéquipiers, je marque un petit peu plus de buts... On parle en anglais., mes coéquipiers comprennent et s'ils ne comprennent pas certaines choses, on a un traducteur. Ce n'est aussi pas le même tempo qu'en Europe. Si certains joueurs chinois vont en Europe, ils devront s'adapter. D'ailleurs, si je reviens en Europe, je vais devoir bosser deux fois plus pour retrouver le niveau demandé en Europe. C'est un tout autre football. Il n'y a pas beaucoup de joueurs étrangers qui réussissent à s'adapter, mais j'ai réussi à le faire. J'ai fait mon trou, dans un très bon club, on vient de gagner le championnat, la coupe. Je suis très heureux. Le seul bémol, c'est la Covid, mais ça fait partie de la vie.Il faut savoir que dans la vie, même si ça peut surprendre, je suis quelqu'un de très timide. J'ai toujours fait mon taf sans crier sur les autres. Ce n'est pas dans mon caractère. En Chine, j'ai développé cette facette de ma personnalité. Je sais que j'ai toujours été respecté, partout où je suis passé, mais…