Maroc : à la recherche du temps perdu

Pour sa dix-huitième participation à la Coupe d'Afrique des Nations, c'est en revanchard que le Maroc s'apprête à affronter le Ghana pour la première journée du groupe C, ce lundi après-midi. Secoués par des litiges internes, les Lions de l'Atlas souhaitent en effet renverser la situation en mettant la main sur le trophée doré. Un exploit en marche, mené par une belle génération et le tempérament de Vahid Halilhodžić.

La peur du Vahid

Les supporters marocains ont sorti le bouclier de protection. Entre lucidité et peur de l'échec, les assidus durefusent en effet de se voir comme vainqueur potentiel de cette Coupe d'Afrique des Nations 2021. En cause, une liste de joueurs contestée jusqu'au dernier moment mais également un style jugé fade, pour une nation adepte du beau jeu et de l'élégance de ses individualités. Pourtant, la génération qui s'offre à Vahid Halilhodžić pourrait bien changer la donne. Talentueux et déterminés, ses jeunes protégés pourront surtout bénéficier de l'intransigeance du Bosnien, conscient d'abattre ses dernières cartes, lui qui a une revanche à prendre sur la CAN après ses échecs en quarts de finale avec la Côte d'Ivoire en 2010 et dès le premier tour avec l'Algérie en 2013.Au moment d'officialiser le groupe des 28 joueurs qui rallieront Yaoundé, Halilhodžić avait tranché depuis un long moment. Il faut dire que les mois précédents cette décision n'ont pas été de tout repos, agités notamment par divers conflits entre joueurs et sélectionneur. Parmi les sacrifiés : Hakim Ziyech, Noussair Mazraoui ou encore Zouhair Feddal. Mais si le dernier cité a préféré la jouer diplomate, évoquantet, ses deux compatriotes ont fait les frais de la froideur de l'ancien attaquant. Au mois d'octobre dernier, Vahid allumait ainsi le meneur de jeu de Chelsea et son manque d'implication supposé sous la tunique rouge et verte :Un sentiment partagé avec Mazraoui, également boudé pour les mêmes raisons et qui a révélé les raisons (futiles) de cette mise à l'écart : Lire la suite de l'article sur SoFoot.com