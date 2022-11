Mario Götze : le retour du héros

Alors qu'il n'avait plus porté le maillot de sa sélection depuis 2017, Mario Götze va faire son retour à l'occasion du prochain Mondial. À 30 ans et dans la forme de sa vie, le meneur de l'Eintracht Francfort, unique buteur lors de la finale du Mondial 2014, s'est donné la chance de redevenir un héros national.

Ce jeudi 10 novembre, en fin de matinée, Hansi Flick a annoncé les 26 noms qui composeront son armada chargée de se rendre au Qatar. Pour son premier tournoi majeur à la tête de la sélection, le vainqueur de la Ligue des champions 2020 avec le Bayern aura la tâche de faire oublier les deux échecs cuisants qu'ont été la Coupe du monde 2018 et l'Euro 2020. Pour ce faire, Flick a choisi de retenir quatre des héros qui avaient permis de broder une quatrième étoile, lors de l'édition brésilienne en 2014 : Thomas Müller, Manuel Neuer, Matthias Ginter et Mario Götze. Presque un miracle pour le dernier nommé, qui n'avait plus mis les pieds en sélection depuis le mois de novembre 2017. Surtout, quand on sait la période bien sombre qu'a dû traverser l'ex-enfant prodige du foot allemand.