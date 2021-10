information fournie par So Foot • 21/10/2021 à 14:00

Mario Götze, le come-back qu'on n'attendait plus

Jeudi soir, l'AS Monaco croisera la route d'un joueur en plein renouveau. Disparu des radars durant trop longtemps, jusqu'à se retrouver sans club à 28 ans, Mario Götze enchaîne désormais les matchs sous le maillot du PSV Eindhoven. Mieux : le Golden Boy 2011 donne l'impression de s'être sérieusement rapproché de son meilleur niveau, en témoignent ses prestations de haut vol depuis le début de la saison. Un retour en grâce quasi inespéré, mais qui peut s'expliquer.

PSV EindhovenAS Monaco 21/10/2021 à 21h Ligue Europa Diffusion sur

Dimanche 19 septembre, Mauricio Pochettino a allumé une polémique dont il se serait bien passé. Son PSG est pourtant parvenu à battre Lyon in extremis (2-1), mais, auparavant, le technicien argentin avait commis un crime de lèse-majesté en osant sortir Lionel Messi en cours de rencontre. L'ancien manager de Tottenham n'est toutefois pas le seul à s'être retrouvé sous le feu des critiques à cause de son coaching ce jour-là. Un peu plus tôt, alors que le PSV Eindhoven était mené sur son terrain par le Feyenoord à la pause (0-1), Roger Schmidt a suscité l'ire des supporters locaux en décidant de remplacer Mario Götze par Ryan Thomas. Un choix qui a donné lieu à une grosse bronca, suivie d'une belle fessée (0-4).