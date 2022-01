Mario Balotelli, retour en Botté

En mission rédemption à l'Adana Demirspor depuis sept mois, Mario Balotelli remet le pied dans la Botte. Actuel quatrième meilleur buteur de Süper Lig, l'attaquant a été rappelé en équipe nationale ce lundi par Roberto Mancini, pour la première fois depuis plus de trois ans. Une consécration pour un joueur vagabond, certes, mais pour qui la passion de la Nazionale n'a jamais faibli.

7 septembre 2018 au stade Renato-Dall'Ara de Bologne. L'Italie est menée 0-1 par la Pologne dans une rencontre de Ligue des nations. À la 62minute, Roberto Mancini, en quête de solutions pour relancer sa, décide de sortir la carte Andrea Belotti de son banc. Mario Balotelli, titulaire au coup d'envoi et auteur d'une piètre prestation, fait le chemin inverse. À ce moment-là, le buteur sévissant alors sous les couleurs de l'OGC Nice est sans doute loin de s'imaginer que son prochain passage en sélection aurait lieu 1235 jours plus tard. Durant cette longue traversée du désert, Super Mario a eu le temps d'enfiler les tuniques de l'OM, de Brescia, de Monza et de l'Adana Demirspor . En Turquie, où il s'épanouit aujourd'hui, l'avant-centre est redevenu un joueur solide et confiant. À tel point que Mancini a donc décidé ce lundi de le convoquer pour un stage de préparation (du 26 au 28 janvier) avant les barrages pour le Mondial 2022, où l'Italie sera opposée à la Macédoine du Nord puis, en cas de succès, au vainqueur du match entre le Portugal et... la Turquie. Et derrière l'idée de relancer une attaque décevante depuis le sacre à l'Euro, il y a aussi celle de récompenser un joueur qui n'a jamais cessé de clamer son amour pour sa nation.

#Nazionale ??? Il Ct #Mancini convoca 35 #Azzurri per lo stage in programma dal 26 al 28 gennaio a #Coverciano I dettagli ?? https://t.co/vD9kBSC5vT #VivoAzzurro pic.twitter.com/T3DbIK0PUi

