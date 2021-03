Marie Portolano: "Après chaque interview, j'avais une boule au ventre"

Dans le documentaire Je ne suis pas une salope qu'elle a réalisé, la journaliste Marie Portolano donne la parole à une quinzaine de ses consœurs (Clémentine Sarlat, Estelle Denis, Isabelle Ithurburu, Cécile Grès, Nathalie Iannetta, Lucie Bacon, Margot Dumont, Vanessa Le Moigne, Charlotte Namura etc.) pour évoquer la place des femmes dans le journalisme sportif et le sexisme qui traîne dans les rédactions.





C'est vraiment quand j'ai vud'Olivier Dacourt que je me suis dit que si le racisme dans le foot était évidemment un sujet qu'il fallait traiter, il fallait s'intéresser aussi aux autres sujets, et j'ai pensé au sexisme. Au début, je voulais le faire dans le sport, puis je me suis demandé ce qui me parlait le plus, à savoir ce que j'ai traversé dans le monde du travail. C'est ça, le déclic.Il y a eu de tout : des personnes qui ont accepté sans réfléchir en me disant, il y a eu celles qui étaient un peu dubitatives qui me disaientet d'autres qui craignaient un petit peu. Mais j'ai réussi à convaincre tout le monde. Et quand je dis qu'il y a 90%, c'est parce qu'avec les 10% restants, on n'a pas réussi à se voir. Par exemple, Carine Galli n'est pas dans le doc, alors qu'elle avait accepté d'apparaître, sauf qu'on n'a pas réussi à trouver un moment commun pour le faire. Quasiment 100% des filles ont en réalité répondu positivement.Elles m'ont toutes marquée. D'ailleurs, je pensais que je serais à chaque fois détachée et que je ferais mon travail de journaliste qui écoute les histoires et les témoignages. Et je me suis rendu compte qu'à chaque fois que je revenais d'une interview, j'avais une boule au ventre, que je n'étais pas très bien. Je ne mangeais pas le soir par exemple, à chaque fois. Je me disais :, et en fait c'est mon mari qui m'a dit :