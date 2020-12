Marcus Thuram, le droit à la seconde chance

Lors du match de Bundesliga entre le Borussia Mönchengladbach et Hoffenheim (1-2), Marcus Thuram s'est rendu coupable d'un vilain crachat en direction du visage de Stefan Posch. Un geste sanctionnable qui ne doit pas pour autant détruire la carrière de l'attaquant de 23 ans, qui a le droit d'avoir une seconde chance.

Marcus Thuram expulsé pour un crachat sur le visage d'un adversaire

Une amende record

Appelez-le Marcus !

Le site chosesasavoir.com est formel : "" A priori, Marcus Thuram n'est pas un lama. D'autant plus qu'il est né en Italie à des milliers de kilomètres de l'Amérique du Sud, continent d'origine de cette espèce de Camélidés. Pourtant, l'attaquant du Borussia Mönchengladbach a agi de la même manière qu'un lama lors du match de Bundesliga face à Hoffenheim (1-2). Visiblement agacé de l'attitude du latéral adverse Stefan Posch, le fils de Lilian se rapproche de lui, lui glisse quelques mots et lui envoie un vilain crachat dans le visage. Avant d'écoper d'un carton rouge logique et d'être la cible des réseaux sociaux.Mettons les choses au clair : le geste de Marcus Thuram est inexcusable. Et ce, d'autant plus en pleine période de pandémie mondiale. Mais ça, le principal intéressé le sait très bien. C'est pourquoi il a tenu à faire son mea culpa dans la foulée sur les réseaux sociaux : "Des conséquences qui n'ont pas tardé à tomber. Il y a d'abord eu les Lire la suite de l'article sur SoFoot.com