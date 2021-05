Marcus Thuram, l'heure du (c)rachat

Vingt-deux Bleus sont attendus à Clairefontaine ce mercredi après-midi en vue de l'Euro, en attendant les finalistes européens Pogba, Kanté, Giroud et Zouma. Tous les yeux seront forcément rivés vers Karim Benzema. Mais parmi les autres surprises, il y aura aussi le retour de Marcus Thuram. Un jeune homme à qui il faut évidemment pardonner le seul écart, un crachat envoyé dans le visage d'un adversaire en Bundesliga cette saison.

De héros à zéro, puis re-héros

Le moment est venu, celui du retour de la montée des marches le long du buisson le plus connu de France : on ne parle évidemment pas du Palais des Festivals de Cannes, mais de celui des Bleus à Clairefontaine. Ce mercredi 26 mai marque le début de la préparation pour l'Euro pour la bandé à Dédé, et donc l'arrivée au compte-gouttes des étoiles tricolores. Évidemment, tous les objectifs seront braqués sur Karim Benzema, de retour après sa traversée du désert en équipe de France de plus de cinq ans. Les regards se tourneront aussi vers Jules Koundé, l'étoile montante de Séville. Mais personne ou presque ne s'attardera sur la troisième et dernière fantaisie du casting : Marcus Thuram. Une apparition inattendue après ses premières figurations chez les Bleus en novembre, mais loin d'être illogique.Au moment de révéler les 26 blases qui l'accompagneront à l'Euro, Didier Deschamps a terminé sa liste par ce nom, Marcus Thuram, alors que la France entière ne l'écoutait déjà plus, après avoir chaviré dans l'allégresse du retour du roi Karim Benzema. Ordre alphabétique toujours, le fils de Lilian Thuram a aussi été le dernier à apparaître dans le clip de la FFF sur lade Youssoupha. Son visage a d'ailleurs été dessiné sur la désormais mythique lucarne d'Evry, sans que l'on comprenne pourquoi, mais passons. Le plus important, c'est que Marcus Thuram sera bien du rendez-vous de l'Euro 2021 du haut de ses 23 ans et 3 sélections. Un choix qui peut étonner. Mais qui ne devrait pas.