Marcus Thuram, à son rythme

À trois mois du Mondial au Qatar, chaque match compte pour les internationaux français et potentiels membres de la liste de Didier Deschamps. Et ce week-end, c'est Marcus Thuram (quatre sélections) qui s'est illustré. Après une saison ratée et un été agité, l'attaquant de 25 ans démarre l'exercice 2022-2023 sur des chapeaux de roue : en quatre matchs de Bundesliga, l'ancien de Guingamp a déjà inscrit autant de buts qu'en 2021-2022.

Thuram, des buts et de la forme

Outre le fait qu'ils défendent les couleurs du même club, à savoir le Borussia Mönchengladbach, quels sont le double point commun récent partagé par Marcus Thuram et Yann Sommer ? Premièrement, les deux joueurs ont été courtisés par l'OGC Nice et invités à venir montrer leur talent en Ligue 1 cet été. Deuxièmement, ils ont représenté les grands acteurs de la grosse prestation de leur équipe face au Bayern Munich (qui n'a pu que récupérer le point du match nul ce samedi , lors de la quatrième journée du championnat d'Allemagne) : pendant que le gardien suisse battait le record d'arrêts en Bundesliga avec pas moins de dix-huit parades (!), l'attaquant faisait mouche de l'autre côté du terrain en battant Manuel Neuer et en donnant l'avantage aux siens juste avant la mi-temps sur une mauvaise relance de son compatriote Dayot Upamecano. Une réalisation inscrite sur l'une des seules opportunités de son clan, démontrant son efficacité et sa puissance en ce début de saison en plus de son intéressante présence aérienne (trois duels gagnés dans les airs, personne ne fait mieux parmi ses partenaires).Depuis la reprise, le Français fait mal aux défenses adverses. Visiblement requinqué après un été où il a longtemps été annoncé sur le départ, Thuram vient de planter à trois reprises en l'espace de quatre journées (sur le terrain du Bayern, donc, sur celui de Schalke 04 et face à Hoffenheim). Soit le même nombre de tremblements de filets que... sur tout l'exercice 2021-2022 ! Sans oublier une passe décisive, adressée à Jonas Hofmann à Gelsenkirchen. Assiste-t-on, donc, au vrai réveil de l'ancien Guingampais ?

[? RÉSUMÉ VIDÉO] ?? #Bundesliga ? Gladbach est bel et bien la bête noire du Bayern !? Les Poulains accrochent les Bavarois, 1-1 avec des buts de Thuram et Sané !? Yann Sommer a dégoûté les hommes de Nagelsmann avec 19 arrêts, record de Bundesliga ! https://t.co/TDAYx7aood

