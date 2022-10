Marco Verratti-Vitinha, le double V de la victoire

Face à l'OM, dans un nouveau schéma expérimenté par Christophe Galtier, l'entrejeu parisien a répondu présent grâce notamment à son nouveau duo : Verratti-Vitinha. Une association déjà devenue incontournable, et qui fait la force de ce PSG vainqueur du Classique au Parc des Princes (1-0).

VV compte

Il y a peut-être un symbole à aller chercher dans l'action amenant le seul tremblement de filets du Classique de ce dimanche soir : au moment de recevoir un service de Valentin Rongier dos au jeu, Amine Harit réalise l'une de ses premières touches dont il a le secret pour se mettre vers l'avant et éliminer Vitinha, venu lui mettre la pression. Problème : Marco Verratti a semble-t-il déjà compris ce qui allait se dérouler et à peine sorti de son crochet, le Marocain voit le hibou lui voler dans les pattes. Vitinha récupère alors et réalise la passe qu'il faut à destination du futur passeur décisif, Kylian Mbappé. En trois secondes, le nouveau duo italo-portugais vient de faire basculer la partie et de prouver, une nouvelle fois, sa complémentarité. À l'image de cette séquence de la 45minute et de leurs premiers mois passés ensemble dans la constance, ces deux-là ont rayonné et ont été précieux dans la prestation du PSG.D'autant plus que pour ce choc, et au vu des forces en présence, Christophe Galtier avait décidé de chambouler son système de jeu en passant de son habituel 3-4-3 à un 4-3-1-2 (ou plus simplement 4-4-2 losange, des propres dires de Galette) qui permet à son tandem de farfadets d'avoir peut-être encore plus d'impact :, a expliqué le coach parisienVerratti, qui est l'homme qui a le plus tâté la gonfle pendant la partie (88 ballons touchés), s'est lui aussi exprimé au coup de sifflet final, au micro de Prime Video :Ainsi, aux côtés de Verratti et Vitinha, Fabián Ruiz a pu Lire la suite de l'article sur SoFoot.com