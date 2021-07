Marco Verratti, petit hibou devenu grand

Terminé, le Marco Verratti qui divise l'Italie en raison de performances loin de ses standards parisiens. Désormais, le milieu du PSG, qui dispute son premier Euro, rayonne dans l'entrejeu de la Squadra Azzurra, à l'image de son match face à la Belgique en quarts de finale (2-1). Et dire qu'il aurait pu ne pas être là si Roberto Mancini n'avait pas insisté malgré sa blessure.

L'horloge de Verratti

Le diable bleu

Confortablement assis dans les tribunes du Stadio Olimpico de Rome, Marco Verratti était aux premières loges pour assister à la partition de l'Italie face à la Turquie (3-0) et la Suisse (3-0) lors des deux premiers matchs de cet Euro 2020. Et comme tous les supporters de la, le milieu du Paris Saint-Germain s'est extasié devant les performances de Manuel Locatelli, auteur d'un doublé contre les Helvètes. Pourtant, le joyau de Sassuolo est celui qui lui a pris sa place au sein du milieu à trois de Roberto Mancini, aux côtés de Jorginho et Nicolò Barella.De toute façon, le "Petit Hibou" ne pouvait pas tenir son rang en raison d'une distension du ligament latéral interne du genou droit survenue à l'entraînement du Paris Saint-Germain début mai. Une blessure qui aurait pu lui coûter sa place dans le groupe. Cela aurait été une belle erreur, puisque Marco Verratti a pu retrouver le rectangle vert lors du troisième match de groupe face au pays de Galles (1-0). Une rencontre de coiffeurs - l'Italie étant déjà qualifiée - dans laquelle l'ancien de Pescara, qui a joué 90 minutes dont 45 avec le brassard de capitaine, a rayonné, avec notamment une passe décisive. Au point de recevoir des éloges des médias italiens le lendemain qui lui ont tous mis une note comprise entre 7 et 8. Et à l'image du, les journaux sont unanimes :