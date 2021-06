Marco Rossi, le Magyar revanchard

À l'heure d'entamer son Euro face au Portugal dans son stade Ferenc-Puskás de Budapest, la Hongrie pourra compter sur le soutien de plus de 65 000 supporters, mais surtout sur un sélectionneur revanchard en la personne de Marco Rossi. Le divin chauve italien de 52 ans, disciple de Bielsa et Lucescu qui n'a jamais eu sa chance au cœur de la Botte, vit sa meilleure vie au pays des thermes.

" J'aurais pu faire de la main-d'œuvre dans le cabinet de comptable de mon frère."

Marco Rossi

Clubs de seconde zone et cabinet de comptable

Depuis la création du ballon rond, pas sûr qu'il y ait eu beaucoup de sélectionneurs hongrois sereins avant d'affronter successivement le Portugal, la France puis l'Allemagne en l'espace de neuf jours. Allez, peut-être que Gusztáv Sebes, tête pensante de l'équipe magyar de Puskás dans les dans les années 1950, aurait pu faire allégrement partie de ceux-là. Un peu plus surprenant : Marco Rossi n'est pas non plus dans un état de stress avancé au point de l'obliger à s'arracher les cheveux. Peut-être parce qu'il n'en a plus, d'une part, mais aussi parce que l'ancien coéquipier de Gheorghe Hagi à Brescia dans les années 1990 n'aurait jamais imaginé en arriver là. Alors, lorsque Cristiano Ronaldo en conférence de presse s'autorise à évacuer la pression qui pèse sur les épaules de sa, Rossi, lui, la récupère volontiers :(Il sourit).Si l'autre sélectionneur italien du tournoi, Roberto Mancini, a fait du succès desà l'Euro une revanche personnelle du fait de son passé de joueur moyen équipe nationale, Marco Rossi en est lui à des années-lumière. Celui qui a grandi à Pozzuoli près de Naples n'a jamais eu l'opportunité de revêtir le maillot azzurro, jamais eu l'occasion d'aller voir plus haut que la Samp en 93 (ce qui est déjà pas mal) avec une Coupe d'Italie à la clé, et qui n'a surtout jamais eu sa Lire la suite de l'article sur SoFoot.com