Marco Bizot : " Le réfugié que j'aidais ne savait pas à quoi ressemblait une piscine "

Gardien référencé en Eredivisie, Marco Bizot a attendu la crise de la trentaine pour tenter l'aventure dans un grand championnat européen. L'été dernier, le troisième gardien des Oranje a pris la direction de Brest avec un seul objectif en tête : ajouter une nouvelle expérience à une carrière déjà bien remplie. De la Hollande à la Bretagne, entretien avec un dernier rempart qui n'hésite pas à donner de son temps pour les autres.

C'est toujours un gros investissement et un gros travail de se familiariser à un nouveau pays, un nouveau style de vie. Il faut s'habituer à l'environnement, à la langue, la culture... Mais jusqu'à présent, les choses se passent bien. Et si je dois parler de moi, c'est plutôt une bonne saison jusqu'à présent.La ville n'est pas très grande, donc tu peux rapidement l'explorer. On est au bord de l'océan, il y a un grand port industriel, où on construisait des bateaux. Il y a plusieurs restes du passé, comme le château et quelques jolis immeubles anciens. On essaie aussi de visiter les alentours, la Bretagne est une belle région. C'est très différent des Pays-Bas, là-bas quand tu fais deux heures de voiture, tu es en Belgique ou en Allemagne. Ici, il faut deux heures pour arriver dans la prochaine ville et tu es toujours dans la même région.On est allés sur la Côte de granit rose et à Quimper, j'ai beaucoup aimé.