Marché de l'art : le boom des "NFT" révolutionne le secteur

Les ventes d'oeuvres cryptées par ces certificats numériques représentent déjà plus de trois milliards de dollars sur l'année 2021.

(illustration) ( AFP / KENZO TRIBOUILLARD )

Les achats en ligne d'oeuvres d'art, qui avaient décollé en 2020, début de la crise sanitaire de Covid-19 et des confinements successifs, ont poursuivi leur envolée au premier semestre 2021, selon un rapport de la société d'assurance spécialisée Hiscox publié lundi.

Les ventes en ligne internationales ont atteint une valeur record de 6,8 milliards de dollars au premier semestre de l’année (une hausse de 72 % par rapport au premier semestre 2020) et pourraient atteindre une valeur historique de 13,5 milliards de dollars d’ici à la fin de l’année si leur rythme se maintient, selon le rapport.

Parmi les grandes tendances, les NFT (Non Fongible Tokens) ou certificats d'authenticité numérique pour des contenus en ligne (images, animations, tweet...) qui révolutionnent le marché de l'art mondial. Quelque 14% des plateformes ont déjà intégré les NFT à leurs offres et 38% envisagent de le faire dans un futur proche.

Les députés s'emparent de la question du régime fiscal des NFT

Les ventes d’œuvres d’art et d’objets de collection cryptés en NFT, depuis le début de l’année, ont atteint environ 3,5 milliards de dollars fin septembre, grâce aux nouvelles possibilité offertes par cette technologie en matière de collection artistique, à la fois physique et en ligne, selon le rapport.

Jusqu'à présent "no man's land" juridique, les NFT sont un nouveau terrain d'études pour le législateur, qui souhaite encadrer sa fiscalité , rapporte l'Usine Digitale. Dans le cadre des discussions sur le budget 2022, un amendement de la majorité au projet de loi de finances, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, propose ainsi de clarifier le régime fiscal des NFT et de l'exclure du régime des plus-values de cession de cryptomonnaie, en lui créant un régime ad hoc.

"Le traitement fiscal des jetons non-fongibles est aujourd’hui incertain", et que "cette incertitude fiscale rend très difficile leur détention et, par la même, l’adoption de cette nouvelle forme de crypto-actifs", fait valoir le texte. "La France prendrait alors un retard considérable dans cette course à la numérisation de l’économie, avec les conséquences que cela entraîne", estiment encore ses rédacteurs.