So Foot • 31/12/2020 à 06:00

Marcelo Gallardo, dernier esthète du siècle

Avant de devenir un entraîneur qui pourrait prétendre à tous les bancs au monde, Marcelo Gallardo a été un artiste qui rendait fous ses adversaires. Arrivé en Principauté à l'été 1999, El Muñeco aura fait de Monaco une toile de maître une saison durant. Trop peu pour laisser davantage qu'une trace éphémère sur le Vieux Continent, mais bien assez pour marquer d'une empreinte éternelle le Rocher.

" Un vrai chef, c'est celui qui demande la balle pour faire jouer l'équipe. Et il n'a pas à être désigné, il doit se voir sur le terrain. C'est le rôle qui fait le patron."Marcelo Gallardo

Une histoire de diagonales

Sur le Rocher, ce sont les princes qui règnent. Et sur le gazon, les princes portent le numéro 10. Depuis les années 1960, l'ASM a pris l'habitude de ne pas laisser son trône à n'importe qui, faisant de Louis-II une terre où les 10 sont tenus d'honorer leur flocage, malgré quelques régences inévitables. De Théo à Bernardo Silva en passant par Glenn Hoddle, la tradition s'est perpétuée dignement au fil des décennies. Les princes du ballon ont toujours quelque chose en commun, mais ils ne deviennent princes que par ce qui les différencie des autres princes. Si le règne court, mais intense de Marcelo Gallardo est l'un des plus mémorables qu'ait connus l'AS Monaco, cela tient avant tout à une raison : il est peut-être le seul ayant exacerbé des sentiments trop extrêmes pour l'atmosphère feutrée de la Principauté. Gallardo a régné trop fort, trop vite, aimantant en quelques mois seulement ce mélange irrationnel de passion, d'amour et de haine habituellement réservé aux stars clivantes des clubs populaires. À Monaco, les princes ont généralement le choix de s'envoler conquérir l'ailleurs ou de se laisser doucement faner par les années. Marcelo Gallardo, lui, s'est symboliquement fait abattre au sommet. Cela en fait un prince à part. Il n'a jamais connu un dernier carré de C1 ou exporté son talent dans un grand championnat du Vieux Continent comme d'autres, mais il a importé quelque chose d'inédit sur le Rocher : un parfum d'absolu.