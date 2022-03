Marcelo Bielsa, arrivé à Leeds comme un fou, reparti comme un roi

Marcelo Bielsa et Leeds United, c'est terminé. En dépit d'une cote de popularité inébranlable dans le Yorkshire, le technicien argentin n'aura pas résisté à la cascade de mauvais résultats des Whites. Remplacé par Jesse Marsch, El Loco laisse derrière lui des trophées, quelques casseroles mais surtout beaucoup de bons souvenirs. Quelle trace va donc laisser Bielsa dans l'histoire de Leeds United ? Décryptage.

Supporters dévastés, Spygate et montée en Premier League

À en croire les météorologues anglais, Preston serait la ville la plus pluvieuse du Royaume. Mais depuis ce dimanche 27 février et les torrents de larmes tombés sur Leeds, on peut sérieusement en douter. En actant le départ de son entraîneur phare, le président Andrea Radrizzani a déclenché une vague d'émotions à travers tout ce bastion du Yorkshire. Si les joues des supporters de Leeds United sont encore humides, et un peu plus encore après la défaite de ce week-end contre Leicester (1-0), celles de Marcelo Bielsa et de ses joueurs ont eu le temps de sécher. Pourtant, dans le quartier général du club aussi les sanglots ont éclaté.La scène se passe en petit comité. Marcelo Bielsa sait que son avenir est tranché. Il vient officiellement l'annoncer à ses joueurs. Celui que l'on peint parfois comme distant avec ses ouailles ne peut à ce moment-là retenir son chagrin. Après avoir lâché quelques mots, le coach argentin fond en larmes et entraîne avec lui l'émotion de tous ses enfants adoptifs. C'est dans cette ambiance aux allures de veillée funèbre que l'aventure de Bielsa à Leeds s'est terminée. À l'extérieur, une poignée de supporters dévastés attendaient le départ du technicien pour lui faire un dernier adieu. Ils auront bien plus : photos, vidéos, et signatures de maillots, le tout entremêlé de " thank you " mutuellement transmis. Une scène qui ne ressemble à aucun autre licenciement et qui résume l'amour réciproque que les fans et Bielsa se sont porté.L'amour. C'est de ça dont il a été question depuis l'année 2018. Plus qu'une idylle d'une année comme ce fut le cas à Marseille, la relation passionnelle s'est entretenue mois après mois, année après année, au gré de prolongations de douze mensualités chaque été. À tel point que Bielsa himself - pourtant loin des siens - exposait publiquement son envie de durer à très long terme dans le club anglais et avouait en privé à quel point il se sentait chez lui dans Lire la suite de l'article sur SoFoot.com