Marcelo Bielsa à Leeds, la flamme qui ne s'éteindra pas

Le couperet est tombé ce dimanche sur les coups de midi après une quatrième défaite consécutive : Marcelo Bielsa n'est plus l'entraîneur de Leeds. La décision paraissait inévitable au regard de la pente glissante sur laquelle les Peacocks étaient engagés. Mais elle n'enlèvera rien à l'immense travail accompli par l'Argentin dans le Yorkshire.

Les histoires d'amour finissent mal, en général. Celle liant Marcelo Bielsa à Leeds fut intense et sincère. L'Argentin était arrivé en juin 2018, pour sortir lesde leur torpeur et les remettre sur le devant de la scène. Une mission accomplie haut la main. La lourde défaite contre Tottenham samedi à Elland Road a néanmoins été celle de trop., commentait le président Andrea Radrizzani dans son communiqué. Après 26 journées, Leeds n'est que 16, avec deux points d'avance sur la zone rouge, et le statut peu envié de plus mauvaise défense de Premier League. Suffisant pour sceller la fin de sa collaboration avec Leeds, mais presque insignifiant à l'heure d'évoquer son bilan. N'en déplaise à ceux qui le qualifient de

The Revival

— Kalvin Phillips (@Kalvinphillips) February 27, 2022Comme l'a justement souligné Patrick Bamford ce dimanche après-midi, Bielsa resteraà Leeds. Dès sa saison inaugurale, il mène ses troupes jusqu'en play-offs. Pour la première fois depuis la relégation de 2004, Leeds peut croire à un retour dans l'élite. Lestombent en demi-finales contre le Derby County de Frank Lampard et Mason Mount, mais les premières pierres de l'édifice sont posées. Ce nouveau souffle porte le LUFC au sommet du championnat en 2019-2020. Au bout d'un interminable marathon de 46 journées : un total de 93 points synonyme de titre de champion et d'accession en Premier League. Leeds n'avait plus soulevé le moindre trophée depuis 1992, et regardait la PL d'en bas depuis 2004. Le club avait même passé trois saisons en League One de 2007 à 2010. Autant de "repères" joyeusement balayés par Illan Meslier, Ben… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com