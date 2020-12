Marcello Lippi : "Celui qui gagne, c'est celui qui réussit à pénétrer dans la tête des joueurs"

Que ce soit à la Juve, avec la Nazionale ou même en Chine, Marcello Lippi a marqué l'histoire du football transalpin et mondial par sa capacité à gagner. Alors qu'il a officiellement mis un point final à sa carrière de coach, le septuagénaire se pose pour regarder dans le rétro, mais aussi vers demain, en ce qui concerne le football italien.

"Voir la joie de toute une nation est un sentiment unique. Et je dis cela quel que soit l'adversaire, non pas car nous avons battu les Français !"

Quand je suis revenu de Chine au mois de septembre 2019, j'avais déjà laissé entendre que je n'entraînerais plus ou seulement une sélection nationale non loin de l'Italie. Ce que j'ai dit le mois dernier n'est pas vraiment une nouveauté : si on me propose un rôle dans un club, autre que celui d'entraîneur, je pourrais m'y atteler même si ce n'est pas une nécessité. Mais ma position n'a finalement pas tant changé que ça depuis l'an dernier.Bien sûr. Je suis chanceux d'avoir eu une telle carrière, d'avoir entraîné un paquet de très grands joueurs et d'avoir gagné tous ces trophées. Mais parmi toutes ces victoires, si je ne devais en ressortir qu'une, remporter un mondial avec son pays n'a pas d'égal. Voir la joie de toute une nation est un sentiment unique. Et je dis cela quel que soit l'adversaire, non pas car nous avons battu les Français ! Mais pour quelqu'un qui fait ce métier, remporter la Coupe du monde est la chose la plus belle qui puisse arriver.Pour dire la vérité, très peu durant le tournoi. Ce sont les années qui précèdent le coup d'envoi du Mondial qui sont les plus importantes. Il y avait dans ce groupe une force, une confiance et une unité impressionnantes. Avant le début de la compétition, nous avions gagné 3-1 aux Pays-Bas, battu l'Allemagne 4-1. On se sentait forts et prêts. Et puis le moment de vérité est arrivé, vous connaissez la suite.