Marcelino, le coach qui fait vaciller les gros d'Espagne

Entraîneur de l'Athletic Club depuis le 3 janvier 2021, Marcelino García Toral vient de remporter la Supercoupe d'Espagne en éliminant successivement le Real Madrid et le FC Barcelone. Mieux encore : le technicien espagnol a remporté deux trophées sur ses quatre dernières rencontres passées sur un banc de touche. La preuve que sa tactique est l'une des plus redoutables de son pays ? Oui, mais résumer Marcelino à cela serait trop réducteur.

Valence, 4-4-2 et l'univers impitoyable

Depuis le 25 mai 2019, Séville a des allures de terre promise pour Marcelino García Toral. Une ville où tous les rêves, même les plus fous, comme celui de battre le FC Barcelone deux fois consécutivement en l'espace de deux finales, deviennent accessibles. Que ce soit avec le FC Valence en Coupe d'Espagne au stade Benito-Villamarín (2-1) ou dans l'enceinte de la Cartuja aux commandes de l'Athletic Club ce dimanche soir (3-2), Marcelino est allé au bout de ses idées pour réaliser les deux plus belles œuvres glorieuses de sa carrière d'entraîneur. À 55 ans, le voilà détenteur de deux trophées nationaux sans jamais avoir entraîné le Barça, le Real ou l'Atlético de Madrid, du jamais-vu depuis l'époque où Javier Irureta faisait flamber son Super Depor au tout début des années 2000.Et si Marcelino incarnait la meilleure alternative possible à la domination nationale des grosses écuries de Liga ? S'il est encore un peu tôt pour répondre à cette question, il est en tout cas certain que Marcelino a réussi une adaptation éclair dans son nouveau club. Quinze jours après l'arrivée de l'Asturien de naissance au Pays basque, l'Athletic Club, monument historique du football espagnol, ajoute un nouveau trophée à son armoire. L'homme en est-il à son coup d'essai ? Pas du tout., expliquait Geoffrey Kondogbia en février 2018 dans le numéro 153 de